今年のメジャーリーグは、大谷翔平以外の日本選手も奮闘した。ドジャースの山本は右肩を痛めて６月に負傷者リスト（ＩＬ）入り。９月に復帰し、２８日に約４か月ぶりに勝利を挙げた。７勝２敗、防御率３・００と投球には安定感があり、プレーオフでかかる期待は大きい。シーズン途中にブルージェイズからアストロズにトレード移籍した菊池は、新天地で５勝１敗と勝ち星を積み上げ、ア・リーグ西地区優勝に大きく貢献した。「粘