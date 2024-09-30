モデルで女優の新木優子（30）の高級ブランド「Dior」を取り入れたミニスカ私服コーデに絶賛の声が寄せられている。【映像】「スタイルの良さが際立ってる」新木優子のミニスカ姿（複数カット）これまでにも、美しいデコルテを大胆に露出した私服ショットや、モデルの谷まりあとの双子コーデなど、様々なファッションをInstagramで発信してきた新木。9月28日の投稿では、「お仕事の日の私服」とつづり、ベストを「IIROT」、