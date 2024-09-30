Mリーグ機構は、「大和証券Mリーグ2024-25」、9月30日の第1試合に出場する4選手を発表した。注目は開幕2連勝と、昨期の3連勝に続きロケットスタートを決めているKONAMI麻雀格闘倶楽部・佐々木寿人（連盟）。徹底的に相手を叩きのめす麻雀を目指す佐々木からすれば、昨年に並ぶ3連勝どころか、その先も見ているはずだ。【映像】佐々木寿人、怒涛の3連勝は？（生中継）昨期は個人3連勝の後、じわじわとポイントを減らし、なんと