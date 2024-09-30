自民党の新しい執行部が発足し、石破新総裁は役員に対して「党内融和に努め、来るべき選挙に向けて結果が出せるよう頑張ってほしい」と指示しました。党4役の就任記者会見で、副総裁を務める菅前総理大臣は「経済安全保障や少子高齢化などの課題に取り組み、国民の負託に応えるよう頑張っていきたい」と述べました。また、森山幹事長は「党内融和に十分配慮し、野党ともしっかり協議し、日本の政治が間違いないよう取り組み