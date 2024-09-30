9月28日（土）に放送された、テレビ朝日開局65周年記念『祝！内村光良還暦祭り 内村プロデュース復活SP!!』。還暦を迎える内村を祝うべく豪華芸人たちが大集結した“一夜限りの復活SP”は、SNS上で「あの頃のままで懐かしすぎる！」「有吉や有田が身体張ってるのアツい！」「すでに笑いすぎて腹筋崩壊！」「久々にテレビ見て声出して笑った」などの声が寄せられ、大きな話題となっている。【映像】伝説の玉職人、さらに「新・玉職