9月27日から29日までの週末映画動員ランキングが興行通信社より発表され、前週1位に返り咲いた満島ひかり＆岡田将生共演の『ラストマイル』が週末3日間で観客動員14万1,000人、興行収入2億1,300万円を記録し、2週連続1位を獲得した。累計成績は動員338万人、興収48億円を突破している。新作では『ビートルジュースビートルジュース』『傲慢と善良』『Cloud クラウド』の3本がランクインした。2位も前週と同じく『劇場版「オ