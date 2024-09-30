女子サッカーなでしこリーグ2部の岡山湯郷ベルです。 きのう（30日）勝利し、開幕から18試合無敗でリーグ優勝を決めました。長い低迷期を乗り越え掴んだ10年ぶりのタイトルです。 悲願のリーグ制覇を懸けて大一番に臨んだ湯郷ベル。試合序盤から10番の横山がエースの風格を見せつけ2得点と活躍します。その後も相手を全く寄せ付けず5対0で勝利。開幕から18戦負けなしで頂点に輝きました。 （サポ