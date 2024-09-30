卓球Tリーグ・岡山リベッツはきのう（29日）、アウェイで琉球アスティーダと対戦し、3－1で勝利しました。 ホーム開幕戦で敗れた琉球アスティーダに雪辱を果たしたい岡山リベッツは、第1試合のダブルスを2－0で勝利します。第2試合のシングルスに登場したキャプテンの丹羽は第1ゲームを落とすものの3ゲームを連取し勝利すると、第4試合の吉山が3－0のストレートで相