サッカー・Jリーグです。J3のカマタマーレ讃岐は29日、アウェーで自動昇格を狙うカターレ富山と対戦。カマタマーレは前半31分に先制点を奪ったものの、後半アディショナルタイムに同点に追いつかれ2－2で試合終了。順位は15位のままです。次節はあさって、ホームで福島ユナイテッドFCと対戦します。