お手頃価格の鶏むね肉は、家計の救世主♪本日は、そんな鶏むね肉を使って料理研究家・リュウジさん考案の「鶏むね肉とキャベツのとろ煮込み」を作ります。材料は、鶏むね肉・キャベツ・にんにくと3つで超お手軽。さらに、いい意味で既定路線にとらわれないリュウジさんらしく、鍋にざく切りしたキャベツをギチギチに詰め込んで、鶏むね肉を切らずにそのままドン！とのせる、大胆不敵な作り方も魅力です。 リュウジ『フライドポ