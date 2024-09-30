週明け３０日の東京株式市場は、日経平均株価が前営業日比１９１０円安の３万７９１９円と急反落。きょうで名実ともに波乱の９月相場が幕を閉じ、あすから１０月相場、つまり２５年３月期の下期相場入りとなる。８月ほどではないが、９月も前半に大きく下値を探る展開を強いられ、その後は売られた分をすべて取り戻すという上下にボラティリティの高い相場が演出された。しかし、月末になって想定外の激震に見舞われる格好となっ