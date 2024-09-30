謝罪の際に責められて、果たすことを求められる責任には、大きく2つあります（写真：metamorworks／PIXTA）危機管理広報において、不祥事が発覚した際にどのように振る舞うかが重要なポイントになります。実際に自分がその場に放り込まれたら、意外とうまくできないのが、謝罪です。冷静に謝罪するために必要な準備を、『世界標準の説明力』から抜粋する形で紹介します。謝罪で求められる「説明責任」と「道義的責任」「あれはどう