小型軽量なジンバルの「ZHIYUN Crane M3」がAmazonでセール中だ。現在、20％OFFの3万1,999円で販売されている。 最小構成のAPS-Cミラーレスカメラでギリギリ利用できそうな、小型でさりげない見た目のカメラ用ジンバル。推奨最大積載重量は0.5kg。2021年発売の製品だが、タッチスクリーンや内蔵LEDといった装備もある。 収納時のサイズがかなり小さいので、機材をコンパクトにしたい撮影旅行で、念のた