棋士編入試験第1局に勝利した西山朋佳女流三冠※この記事は「初の女性棋士誕生なるか――西山朋佳女流三冠が挑むプロ編入試験『女に負けるのは許されない空気があった』男性棋士に初めて勝った中井広恵女流六段が語る“悲願”」の続きです。史上初の女性棋士誕生なるか!?西山朋佳女流三冠（29）の棋士編入試験5番勝負が、9月10日より始まった。西山は、編入試験資格を獲得した当日に、受験の意志を表明した。そのことが、女