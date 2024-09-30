棋士編入試験に臨んだ西山朋佳女流三冠史上初の女性棋士誕生なるか!?西山朋佳女流三冠（29）の棋士編入試験5番勝負が、9月10日より始まった。一般には馴染みの薄い棋士編入試験とは何か。じつは「棋士」と「女流棋士」は資格制度が違い、棋士になるには女流棋士になるよりも遥かに高いハードルがある。今回おこなわれる編入試験とは、将棋連盟が定めた棋士になる過程とは別に、女流棋士やアマチュアで特別な成績を残した者に