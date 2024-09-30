不振が止まらない。指揮官への重圧は強まるばかりだ。マンチェスター・ユナイテッドは９月29日、プレミアリーグ第６節でトッテナムに０−３で敗れた。立ち上がりに失点すると、前半終了間際にブルーノ・フェルナンデスが退場。後半も開始早々に失点すると、さらに追加点を許して手痛い黒星を喫している。前節のクリスタル・パレス戦がスコアレスドローに終わり、ヨーロッパリーグ開幕戦も逃げ切れずに引き分けていたユナイテ