■新曲「bleeding love」は、10月16日リリース！ 平手友梨奈の新曲「bleeding love」が、10月16日に配信リリースされることが決定した。 マネジメントをクラウドナインに移籍後、初めてのリリースとなる今回。新天地での活動に注目が集まるなか、待望の新曲だ。 Apple Musicではプレアド、Spotify ではプリセーブがスタート。楽曲配信と同時に新曲が楽しめるように準備しておこう。また、リリ&#1