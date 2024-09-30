2024年9月29日、中国メディアの第一財経は、自民党総裁選で女性初の首相を目指していた高市早苗氏が敗れた理由について分析する記事を掲載した。記事は、27日に行われた総裁選の1回目の投票で1位の得票数だったにもかかわらず、石破茂氏との決選投票では逆転されて敗北したと紹介。石破氏が第28代自民党総裁となり、10月1日に行われる国会での指名選挙で岸田文雄氏に代わる新たな首相に選出される運びとなったことを伝えた。そして