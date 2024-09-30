ABC（朝日放送）の大野雄一郎アナウンサー（27）が9月いっぱいで同社を退社することが30日、分かった。自身のX（旧ツイッター）で発表した。大野アナは「この度、わたくし大野雄一郎は、本日9月30日を持ちまして朝日放送テレビを退社致します」と報告。「ABCアナウンサーとして、2020年に入社してから4年半の間、おは朝やおかえり、プロ・高校野球のスポーツ実況など、あらゆるエキサイティングな仕事をさせていただきました」