都市型の家具付き賃貸住宅などを展開する賃貸住宅プロバイダーWEAVE LIVING（ウィーヴ リビング／香港）。日本では2024年9月現在、浅草、門前仲町、両国など東京都内の9か所で賃貸物件を提供している。ウィーヴ リビングは家具付き・家具なしの物件を取り扱っており、礼金、保証料、保険料などの初期費用がかからない柔軟な契約形態だ。なかでも、おしゃれな家具や家電をそろえる家具付きの賃貸住宅は、短期の賃貸ニーズに合い、日