【ソウル聯合ニュース】韓国の尹錫悦（ユン・ソクヨル）大統領は３０日、大韓サッカー協会が韓国代表監督に洪明甫（ホン・ミョンボ）氏を選ぶ過程で不公正な手続きがあったとされる問題の監査結果の報告を受け、柳仁村（ユ・インチョン）文化体育観光部長官に対し、「協会の管理監督の責任がある文化体育観光部が様々な疑惑に対する真相を明確にし、現場の誤った慣行を正すことができる確実な改善策を用意しなければならない」と指