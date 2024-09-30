岩手県陸前高田市の畑で行われた茶摘み体験会＝6月岩手県陸前高田市などで古くから親しまれてきた在来の茶「気仙茶」は、製茶工場がある産地では日本最北で「北限の茶」と呼ばれる。農薬を使わず、爽やかな香りとほのかな甘みが特徴だ。2011年の東日本大震災で消滅の危機にさらされ、地元住民らが後世につなごうと活動している。（共同通信＝広部日菜）6月上旬、海を望む同市の畑で茶摘み体験会が行われた。有志の生産者らでつ