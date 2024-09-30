レバノンの親イラン民兵組織ヒズボラ指導者ナスララ師の殺害を巡り、イランがイスラエルへの報復として直接攻撃を実施するかどうかの最終判断を保留していることが30日、分かった。イラン高官は共同通信に対し「イランは自制している」と述べた。直接攻撃に踏み切ればイスラエルの反撃は必至。イランは中東情勢の一層の悪化を避けたいとの思惑から、報復の時期や方法を慎重に検討しているもようだ。高官は、報復に向けてヒズボ