大分県九重町の酒蔵で酒造りの始まりを告げる「蔵入り神事」が行われ、作り手たちが安全を祈願しました。 【写真を見る】酒造りの始まりを告げる「蔵入り神事」 杜氏や蔵人が良質な酒の完成を祈願大分・九重町 九重町の八鹿酒造では1日の日本酒の日を前に30日「蔵入り神事」が行われ、清酒を製造する笑門蔵に杜氏や蔵人ら20人が集まりました。 神主の荘厳な声が響く中、酒造りの安全と良質な酒の完成を祈願しました。今年は天