今月１日に歌手・ａｄｏの所属する芸能事務所「クラウドナイン」に移籍した、元欅坂４６で歌手・女優の平手友梨奈が、１０月１６日に移籍後初の楽曲となる新曲を配信することが３０日、同事務所の公式サイトで発表された。サイトでは「平手友梨奈１０月１６日待望の新曲『ｂｌｅｅｄｉｎｇｌｏｖｅ』配信リリース決定！」と題し、「シンガー、女優、モデルとして、多彩な才能で注目を集める平手友梨奈の待望の新曲『ｂ