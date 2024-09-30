元AKB48の武藤十夢さんがサイバーセキュリティ企業・アクトの広報に選ばれ、「就任イベント」に出席。AKBの先輩であり、ママ・ベビー向けオーガニック化粧品会社「yokayo」の代表取締役でもある篠田麻里子さんがスペシャルゲストとして登壇しました。篠田さんが公の場に登場するのは、今月SNSで一般男性との交際を公表して以来、初となります。 【写真を見る】【篠田麻里子】「私、セキュリティはゆるゆるなんで」 交際公表