北海道・大雪山系の山々は29日、好天に恵まれ、黒岳山頂（1984メートル）も大勢の登山客でにぎわった。紅葉をカメラに収める登山客=2024年9月29日午前11時21分、北海道の大雪山系今年の黒岳の初雪は9月21日（ロープウェー運行会社）。昨年より早く、黒岳や御鉢平（おはちだいら）を囲む外輪山周辺の紅葉は終わり、一部の山肌にかろうじて真っ赤な紅葉が残っている程度だ。ハイマツ帯の近くではシマリスが冬支度に忙しそう。