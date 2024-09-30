「家具のまち」として知られる福岡県大川市で9月29日、市長選が投開票され、政治経験のない77歳新顔が、47歳現職の3選を阻み、初当選した。市が進める総事業費約89億円の産業・観光振興拠点「大川の駅」（仮称）が争点で、新顔候補は反対派だった。【写真】当選した77歳の新顔、江藤義行氏家族の反対を押し切って立候補した初当選したのは、1920年創業で、グループ年商73億円の地元大手・家具企画開発会社「エトウ」相談役の