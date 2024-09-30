みずほ証券の浜本吉郎社長(57)は、朝日新聞の取材に応じ、49%を出資する楽天証券について、商品供給など従来の分野以外にも、システム分野などで提携を拡大する方針を明らかにした。さらなる出資比率の引き上げは明言を避けたが、浜本氏は「楽天の持つ経済圏と一体化していきたい」と語り、楽天の金融事業との関係を強める考えを示した。みずほFG(フィナンシャルグループ)は2022年、証券を通じ楽天証券の株式の約2割を取得。モ