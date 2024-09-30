国民民主党の玉木雄一郎代表が３０日、自身の「Ｘ」（旧ツイッター）を更新。１０月９日に衆院解散、２７日に投開票というスケジュールを表明した自民党の石破茂総裁に対して痛烈なメッセージを送った。「我が党としては、堂々と受けて立ち、議席拡大を図りたい」と衆院選に意欲を見せた玉木氏だが、総裁選期間中に「すぐ解散はしない」と話していた石破氏の変わり身に、「言ってることとやってることが違うのではないか。『約束