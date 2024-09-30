恵俊彰（59）が30日、都内で行われた「JAPAN SKETTT．PROJECT」新プロジェクト発表会に登壇。この日、放送がスタートしたNHK連続テレビ小説「おむすび」（月〜土曜午前8時）の舞台・福岡県糸島市内の大学に次男が今年、進学したと明かし、魅力を熱く語った。「JAPAN SKETTT．PROJECT」は「咲かせよう、みんなで」をキャッチコピーに、地方出身タレントがPRで困っている地元企業を支援する、国内初のタレント×地方企業×大手ベンチ