ＭＬＢ１年目のドジャース山本由伸投手（２６）と２年目を終えたレッドソックス吉田正尚外野手（３１）を韓国メディアがバッサリだ。開幕からローテ入りして白星を重ねた山本は、６月から右肩痛で約３か月も離脱。それでも７勝２敗、防御率３・００をマークし、米メディア「スポーツイラストレイテッド」は「欠場していたにもかかわらず素晴らしい防御率でルーキーシーズンを終えた。ポストシーズンが近づくなか、彼はさらに成