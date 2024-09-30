【モデルプレス＝2024/09/30】新ガールズグループ・MADEIN（メイディン）が9月7日、さいたまスーパーアリーナにて開催された「第39回 マイナビ 東京ガールズコレクション 2024 AUTUMN／WINTER」（以下、TGC）に出演。バックステージでモデルプレスのインタビューに応じ、グループの強みや夢を叶える秘訣を語った。【写真】美女揃いのMADEIN、圧巻のスタイル披露◆MADEIN「TGC」で初のイベント参加MADEINには、前身グループであるLI