【モデルプレス＝2024/09/30】元モーニング娘。で女優の久住小春が9月30日、自身のInstagramを更新。アメリカのユニバーサル・スタジオ・ハリウッドにて美背中ショットを披露した。【写真】元モー娘。の美人女優、美背中輝くキャミワンピ姿◆久住小春、美背中披露でUSHに初降臨久住は「universalstudioHollywood」と書き出し、アメリカのカリフォルニア州ロサンゼルスにあるユニバーサル・スタジオ・ハリウッドを満喫するオフショ