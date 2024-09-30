自民党総裁選、最大の敗者は――。９月27日に行われた自民党総裁選で石破茂氏が高市早苗氏との決選投票を制し、自民党新総裁となった。史上最多９人の候補者が乱立する大混戦。序盤こそ小泉進次郎氏が知名度を生かしリードしたが、討論会を重ねるごとに失速。代わりに高市氏が急伸したが、最後は石破氏が215票―194票で逆転した。総裁選候補者は石破氏、高市氏、進次郎氏のほか、林芳正氏、小林鷹之氏、茂木敏充氏、上川陽子氏、河