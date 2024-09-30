Mnetオーディション番組「Girls Planet 999：少女祭典」に出演した池間琉杏も所属する多国籍ガールズグループGen1esが、Kstyleの動画インタビューに初登場！ デビュー後初のファンイベントの感想や、9月6日にリリースされた1st EP「Hourglass」の注目ポイントをたっぷりと語ってくれました。さらに、メンバー全員の直筆サイン入りポラも！ 抽選で3名様にプレゼントいたします。【動画インタビュー】“ガルプラ出身”池間琉杏も所属