Mnetオーディション番組「Girls Planet 999：少女祭典」に出演した池間琉杏も所属する多国籍ガールズグループGen1esが、Kstyleの動画インタビューに初登場！ デビュー後初のファンイベントの感想や、9月6日にリリースされた1st EP「Hourglass」の注目ポイントをたっぷりと語ってくれました。普段は6ヶ国語を使ってコミュニケーションをとっていて、日本の漫画やアニメにハマっているというメンバーも！ メンバーそれぞれの出身地に