AppleのiPhone 16 Pro／Pro Maxが2024年9月20日(金)に登場しました。2024年9月10日の新製品発表イベント「It's Glowtime」では、Apple独自のAI機能「Apple Intelligence」に対応し、光学5倍ズームや48MPでのマクロ撮影、空間写真が可能になるといったカメラ性能の向上がアピールされたiPhone 16 ProがようやくGIGAZINE編集部にも届いたので、まずはその見た目をiPhone 15 ProやiPhone 16と比較しながらチェックしてみました。iPho