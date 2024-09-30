◆第７５回毎日王冠・Ｇ２（１０月６日、東京・芝１８００メートル、１着馬に天皇賞・秋優先出走権）ヨーホーレイク（牡６歳、栗東・友道康夫厩舎、父ディープインパクト）が秋の初戦を迎える。前走の鳴尾記念は５番手から抜け出し、頭差で勝利。２２年の日経新春杯Ｖ後、屈腱炎による２年２か月に渡る長期休養を挟んだが、復帰３戦目で見事に克服を証明した。友道調教師は「今は脚元は全く心配ありません」と万全を強調する。