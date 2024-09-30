南海が泉北高速を吸収合併します。南海が泉北高速を吸収合併南海電気鉄道は2024年9月30日、取締役会を開き、完全子会社の泉北高速鉄道を吸収合併することを決議したと発表しました。泉北高速鉄道の車両（画像：写真AC）。南海は2014年7月1日、大阪府などから旧大阪府都市開発の株式譲渡を受けて、同社を泉北高速鉄道に改称。2022年4月1日には、泉北高速の全株式を取得し、完全子会社化しました。南海はグループ化以降、泉北