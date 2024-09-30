韓国のガールズグループ・NewJeansのメンバーが職場でいじめられたと主張している問題をめぐって、韓国の国会が参考人としてメンバーを招致することを決め、グループ側も出席の意向を示していることが分かりました。【写真を見る】NewJeans・ハニさんとHYBE責任者を韓国国会で参考人招致へ“職場内いじめ”問題でNewJeansHANNIさん「理解ができず、本当にあきれます」この問題をめぐっては、NewJeansのメンバーのHANNIさんが今