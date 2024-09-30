中国では、あすから建国記念日にあたる「国慶節」に伴う大型連休がはじまります。のべ19億人以上が移動するということですが、人気の海外旅行先とは。あすから大型連休がはじまる中国。上海の観光地では、中国の伝統衣装を着て写真を撮る人などの姿がみられました。北京の天安門広場にも建国を祝う巨大なオブジェが登場。多くの人が記念撮影をしていました。記者「こちら、北京の空港の日本行きのカウンターになります。早朝から多