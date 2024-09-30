中東レバノンを拠点とするイスラム教シーア派組織ヒズボラの指導者ナスララ師を殺害したイスラエル軍。首都ベイルート中心部にも攻撃範囲を広げ、対立する他の勢力に対しても攻撃を強化していて、さらなる情勢の悪化が懸念されています。ヒズボラとの戦闘を激化させてきたイスラエル軍。27日、レバノンの首都ベイルート郊外にあるヒズボラの本部を攻撃したと発表しました。イスラエルガラント国防相「ヒズボラの指導者ナスララ師