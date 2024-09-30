PayPayは、PayPayポイントが通常より多く貯まる「PayPayポイントアップ店」に新たに伊藤園の自動販売機やジュンク堂書店などが加わったことを発表した。 新たにPayPayポイントアップ店の対象となったのは、伊藤園の公式アプリ「CHACOCO」（チャココ）に対応する自動販売機、クイーンズ伊勢丹、ジュンク堂書店、丸善、MARUZEN＆ジュンク堂書店、戸田書店、函館栄好堂、EHONS、M.LEAGUE OFFICIAL SHOP、Personal Loun