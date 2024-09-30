俳優の戸田恵梨香（36）が30日までに自身のインスタグラムを更新。自身が表紙を務めた中国の雑誌のショットを公開した。【写真あり】濃い眉＆赤リップ、美脚あらわな戸田恵梨香戸田は黒ハート3つを添えて3枚の写真を投稿。中国のファッション誌『F風尚誌』の表紙で、深いスリットから美脚をのぞかせた黒いドレス姿のショットや、真っ赤なリップと濃い眉メイクが印象的な赤いドレスのショットなどを披露した。