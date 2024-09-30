フィギュアスケートの２０２４―２５年シーズン開幕に向けた記者会見が３０日に都内で行われ、有力選手が出席した。男子は鍵山優真、山本草太、三浦佳生、佐藤駿、友野一希、女子は坂本花織、千葉百音、渡辺倫果、吉田陽菜、三原舞依の１０選手がドレスアップして登壇した。各選手の今季のテーマに合わせた洋服をスタイリストが提案。氷上とはまた違った魅力を発信した。松岡修造さんと宇野昌磨さんが司会を務め、会見を盛り上