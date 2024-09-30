第８１回全日本力士選士権が３０日に東京・両国国技館で開催され、新大関・大の里（二所ノ関）が準優勝を果たした。優勝戦（決勝）では大関・琴桜（佐渡ケ嶽）に寄り切られたが、大きな歓声が浴びた。「よかったです」と短い言葉で振り返った。幕内土俵入りでは「新大関・大の里」と初めてアナウンス。２５日に正式に昇進が決まったばかりだけに「よかったです」と繰り返した。１０月１日は東京・足立区から始まる秋巡業へ「し