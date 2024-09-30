◆ＡＣＬＥ▽１次リーグ第２戦川崎―光州（１０月１日・等々力競技場）川崎の鬼木達監督と、ＤＦファンウェルメスケルケン際が３０日、等々力競技場内で前日会見に臨んだ。チームは初戦で蔚山（韓国Ｋリーグ王者）に１―０で勝利し、敵地で白星発進を決めたが、第２戦では初戦で横浜ＦＭに７―３で大勝した光州（韓国Ｋリーグ３位）と激突する。相手の印象について、指揮官は「破壊力のあるチームだという印象がありますし、