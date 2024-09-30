メジャーリーグ・ドジャースの大谷翔平選手が日本時間30日、ヒットと盗塁を含む活躍を見せた。【映像】ダブルスチール成功の瞬間今季最終戦。ロッキーズ戦に1番DHで先発出場した大谷。8回表の第4打席、ライト前に12試合連続ヒットを放ったのだがその後に“まさか”が起きた。なんと二塁ランナーのバーンズ選手と示し合わせてダブルスチールを成功させたのだ。これで今季の盗塁は59。その後試合は2-1でドジャースが勝利した。