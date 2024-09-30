北朝鮮の金正恩（キム・ジョンウン）総書記が、2024年7月に洪水被害を受けた現場の復旧工事を視察しました。30日朝の北朝鮮メディアは、北朝鮮の金総書記がタバコを片手に被災地を視察する様子を写真付きで報じました。朝鮮中央通信によりますと、金総書記は29日、2024年7月に大規模な洪水被害を受けた北朝鮮の北西部を訪れ、新しい住宅の建設現場などを視察したということです。住宅が完成するまでの間、高齢者や幼児など約1万300